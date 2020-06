Dragovic erteilt Dynamo Kiew Absage

13 Meistertitel in der Ukraine, weitere 13 in der Sowjetunion, insgesamt 18 Pokal- und zwei Europacupsiege – Dynamo Kiew ist der erfolgreichste Verein der ehemaligen Sowjetunion. Jetzt wollen die Blau-Weißen an ihre großen Zeiten anschließen. Rund 38 Millionen Euro hat der Klub in dieser Transferperiode bereits für neue Spieler ausgegeben, um Schachtjor Donezk nach vier Titeln in Serie wieder den Rang abzulaufen in der Ukraine.

Weitere neun Millionen Euro sollten nun in die Schweiz überwiesen werden, um Aleksandar Dragovic vom FC Basel loszueisen. „ Dynamo Kiew hat sich von allen Interessenten bisher am meisten um mich bemüht“, bestätigte der Wiener gegenüber dem KURIER. Eine Delegation der Ukrainer war am Freitag nach Basel geflogen. Am Samstag mussten die Herren unverrichteter Dinge wieder die Heimreise antreten – Dragovic sagte Kiew ab.