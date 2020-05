Dortmund vs. Bayern: Die ganze Welt schaut zu

Man stelle sich einen Hund vor, der nach langer Zeit ohne Futter endlich wieder einen Knochen zugeworfen bekommt. So in etwa müssen sich Fußballfans gefühlt haben, als die Deutsche Bundesliga nach zweieinhalb Monaten Pause vor zehn Tagen den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Am Dienstag gibt es den nächsten Knochen, nur diesmal ist auch eine ganze Menge Fleisch dran.

Es spielt Dortmund gegen Bayern. Der Zweite fordert den Ersten, und es kann durchaus eine Vorentscheidung um die Meisterschaft fallen. Gewinnen die Gäste aus München, fahren sie mit sieben Punkten Vorsprung wieder nach Hause. Die restlichen sechs Runden würden vermutlich zum Selbstläufer.

Dortmund gegen Bayern, das ist weltweit das erste große Sporthighlight nach der Corona-bedingten Pause. Wenn die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen wird, werden nicht nur Deutsche vor den TV-Schirmen sitzen.