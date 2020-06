Dortmund gewinnt wieder nicht

Borussia Dortmund steckt in der deutschen Bundesliga weiter im Tabellenkeller. Der Vizemeister durfte sich am Mittwoch mit dem 2:2 gegen den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg zwar über einen Teilerfolg freuen, liegt als 16. aber weiter auf dem Relegationsplatz. Die Wolfsburger verloren weiter an Boden auf Tabellenführer Bayern München, der nach 16 Runden schon elf Punkte Vorsprung hat.

Die Dortmunder legten vor 80.467 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park durch Pierre-Emerick Aubameyang (8.) und Ciro Immobile (76.) zweimal vor, den Gästen gelang durch Kevin de Bruyne (29.) mit einem für BVB-Goalie Mitch Langerak nicht unhaltbaren Freistoß und Naldo (85.) aber jeweils der Ausgleich. Auf die Dortmunder, die bei 15 Punkten halten und letztmals vor 27 Jahren nach 16 Runden noch schlechter waren, wartet nun in der letzten Runde vor Weihnachten ein echter Abstiegskrimi bei Schlusslicht Werder Bremen, das einen Zähler weniger auf dem Konto hat.

Die Bremer sind nach einer 1:4-Pleite bei Borussia Mönchengladbach nun im Besitz der „Roten Laterne“. Der Tabellendritte war Meister der Effizienz und sorgte durch Tore von Max Kruse (32./Elfmeter), Oscar Wendt (38.), Christoph Kramer (64.) und Branimir Hrgota (88.) für klare Verhältnisse. Die Abwehr war auch ohne den weiter erkrankten Martin Stranzl stabil.