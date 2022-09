Dortmund gegen Manchester City: Das Wiedersehen mit "Dämon" Haaland

Seine unglaubliche Torquote konnte er auch zu seinem neuen Klub Manchester City mitnehmen. In acht Spielen traf Haaland zwölf Mal. Zudem kürte sich der 22-Jährige vergangene Woche zum jüngsten Spieler mit 25 Treffern in der Königsklasse. Am Mittwoch wartet das große Wiedersehen mit der Borussia, die am Wochenende eine herbe 0:3-Pleite gegen Leipzig kassierte. "ManCity ist in der Champions League natürlich ein Brett. Wir freuen uns genauso drauf wie auf das Wiedersehen mit Erling", sagt Kapitän Marco Reus.