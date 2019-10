Dortmund dreht das Pokal-Duell mit Mönchengladbach

Borussia Dortmund hat dank zweier Tore von Julian Brandt einen Schritt aus der Krise gemacht. Im Borussen-Duell bezwang der BVB am Mittwoch Bundesliga-Spitzenreiter Mönchengladbach im DFB-Pokal mit 2:1 (0:0) und zog ins Achtelfinale ein. Marcus Thuram hatte die Gladbacher nach 71 Minuten per Kopf in Führung gebracht, Brandt sorgte mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten für die Wende (77., 80.).

Ebenfalls im Achtelfinale stehen die Bundesligisten Fortuna Düsseldorf nach einem mühevollen 2:1 (1:1) über Erzgebirge Aue und Eintracht Frankfurt, das Team von Trainer Adi Hütter war mit demselben Resultat bei St. Pauli erfolgreich.

Die Zweitligisten Nürnberg und Kiel scheiterten auswärts an unterklassigen Gegnern nach Elfmeterschießen. Nürnberg, das Team von Trainer Damir Canadi, musste sich Kaiserslautern 5:6 geschlagen geben. Nach 90 Minuten und Verlängerung war es 2:2 gestanden, Lukas Jäger (15.) hatte für Nürnberg das 1:1 erzielt. Kiel zog gegen den Viertligisten Verl mit 7:8 den Kürzeren, nach regulärer Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 geheißen.