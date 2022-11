Doppelter Abschied für den LASK im Schlagerspiel gegen Sturm

Das letzte Bewerbsspiel dieses Fußballjahres in Österreich ist ein echter Schlager: Der Dritte LASK hat zum Abschied aus Pasching am Sonntag den Zweiten Sturm aus Graz zu Gast (17 Uhr). Und nur dem LASK ist es bisher gelungen, den Salzburg-Verfolger in der Bundesliga zu besiegen. Am 20. August brachte das Tor von Keito Nakamura mit dem 1:0-Sieg drei Punkte.

Seine damalige Tabellenführung ist der LASK zehn Runden später längst los, doch das Kräftemessen steht unverändert als Spitzenspiel am Programm. „Das sind immer diese Spiele, auf die man sich die ganze Woche drauf freut“, sagte LASK-Tormann Alexander Schlager.