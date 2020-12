Doping-Alarm bei Red Bull: Zwei Salzburger positiv getestet

Die Bundesliga verabschiedete sich am Sonntag in die Winterpause, Tabellenführer Salzburg kommt nach der abschließenden Niederlage gegen den WAC aber nicht zur Ruhe. So wurde am Dienstag bekannt, dass es zwei positive Doping-Fälle im Team gegeben hat.

Wie der Verein mitteilte waren Mohamed Camara und Sekou Koita im November rund zehn Tage beim Nationalteam in Mali, wo sie zwei Länderspiele gegen Namibia absolvierten. Am 22. November - wenige Tage nach ihrer Rückkehr nach Salzburg - wurden sie bei einer UEFA-Kontrolle getestet. Dabei ergab sich ein positives Ergebnis bei der A-Probe.