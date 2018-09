Djuricin, Stary und Co.: Die Wiener Wechselseitigen beim Derby

Goran Djuricin überlegt und zögert. Die „Gogo raus“-Rufe haben den Rapid-Trainer vor dem 327. Wiener Derby gegen die Austria (17 Uhr) vorsichtiger werden lassen.

Die KURIER-Anfrage: Trainer und Spieler, die für beide Vereine im Einsatz waren, sollen über ihre Erfahrungen in Grün und Violett erzählen. Weil es an sich nicht ungewöhnlich ist, dass die größten Talente mit der Zeit mit beiden großen Wiener Vereinen in Kontakt kommen. Rivalität hin oder her, zahlreich sind die Beispiele, dass bekannte Kicker sowohl für Rapid als auch die Austria spielten – und dennoch über den Dingen stehen können.

Peter Stöger gilt nach wie vor als Ikone der Violetten, erlebte aber die erfolgreichste Saison der Karriere in Hütteldorf mit dem Meistertitel und dem Europacupfinale 1996.

Oder Josef Hickersberger, der bei Rapid und Austria sowohl als Spieler wie auch als Trainer angestellt war, mit beiden Vereinen Erfolge feierte und bei beiden Fanszenen weiterhin beliebt ist.