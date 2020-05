Direktes Duell um den fünften Startplatz

Im Duell Salzburg gegen Omonia könnte schon eine Vorentscheidung im Duell Österreich gegen Zypern fallen: Nur der Aufsteiger kann diesen Herbst weitere Punkte für das Länderranking holen.



Salzburg steht nach der 1:2-Auswärtsniederlage unter Druck, braucht also unbedingt einen Sieg, um weiterzukommen. Dafür muss man aber zumindest ein Tor schießen. Leichter gesagt als getan. Das weiß auch Ricardo Moniz: "Wir haben in allen Heimspielen damit Probleme gehabt", sagt der Salzburger Trainer, der auf kontrollierte Offensive setzen will. "Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen."



Die Europacup-Auswärtsbilanz von Omonia ist nicht berauschend. Zehn von 19 Spielen in diesem Jahrtausend wurden verloren. Aber aufgepasst: Nur in zwei Partien - gegen Vaslui ( Rum) und Den Haag (Nl) blieben die Zyprioten ohne Auswärtstreffer.