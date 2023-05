Direkt nach Titelgewinn: Bayern setzen zwei Chefs vor die Türe

Während Salihamidzic beim Titelfinale in Köln auf der Tribüne mitfieberte, blieb Kahn zu Hause in München. Offiziell wegen einer Grippe - oder hat er schon etwas geahnt? Denn nur kurz nach dem 2:1-Sieg des FCB gegen Köln und dem damit verbundenen elften Meistertitel in Folge platzte die Bombe: Der FC Bayern München trennt sich laut Kicker und Bild von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Nachfolger von Kahn wird demnach der bisherige Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen.

Letzterer hat dem verletzten Bayern-Kapitän Manuel Neuer auch die Meisterschale überreicht - in seiner Funktion als DFL-Funktionär.