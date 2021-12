Diesmal zwickt bei ÖFB-Star Arnautovic der andere Oberschenkel

Marko Arnautovic ist groß in Fahrt. In den beiden November-Länderspielen gegen Israel und die Republik Moldau traf der 32-Jährige zuletzt drei Mal und hält nun bei 32 Toren für das ÖFB-Team. Bei seinem neuen Klub Bologna hält er nach 15 Pflichtspielen bei sieben Treffern.

Der guten Form des Wieners wurde zuletzt aber ein Dämpfer gesetzt. Beim 1:0-Sieg Bolognas am Mittwoch in der Serie A gegen die AS Roma wurde der Angreifer bereits in der 17. Minute ausgetauscht. Grund: Diesmal zwickte ihn der linke Oberschenkel.