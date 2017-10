Diese Teams sind bei der WM 2018 dabei

Gastgeber RUSSLAND konnte sich in dieser WM-Qualifikation entspannt zurücklehnen und schauen, was die Konkurrenz macht.

Weltmeister DEUTSCHLAND spielte eine perfekte Quali, gewann alle zehn Spiele. Das ist selbst für den erfolgsverwöhnten DFB ein Rekordwert.

BELGIEN meisterte die Quali souverän, gewann die Gruppe H mit neun Punkten Vorsprung auf den Zweiten Griechenland.

Ähnlich souverän war auch ENGLAND in der Gruppe F. Acht Zähler Vorsprung hatten die Three Lions auf die zweitplatzierten Slowaken.

SPANIEN hatte im Pool G mit neun Siegen und einem Remis die Nase vorne. Den großen Rivalen aus Italien hielt man auf Distanz.

POLEN machte erst in der letzten Runde alles klar, entschied das Duell in der Gruppe E gegen die Dänen für sich.

Zu SERBIEN muss man nicht viel sagen. Die Balkan-Truppe war das glücklichste Team in der Österreich-Gruppe D.

ISLAND war das Überraschungsteam der EURO 2016, in der Quali zur WM 2018 ließen die Vikinger unter anderem die Kroaten sowie die Türken hinter sich.

Europameister PORTUGAL qualifizierte sich auf den letzten Drücker, am letzten Spieltag schickten Ronaldo & Co. die Schweiz ins Play-off.

FRANKREICH hat sich im Pool A nicht mit Ruhm bekleckert, hatte aber mit Schweden, den Niederlanden oder Bulgarien mit relativ schweren Gegnern zu kämpfen. Sieben Siege und zwei Remis reichten am Ende zum ersten Rang.

Afrika schickt fünf Teilnehmer zur WM, bekannt sind bislang erst zwei. NIGERIA fixierte am Wochenende mit einem 1:0-Heimsieg gegen Sambia Platz 1 in der Gruppe B und damit die WM-Teilnahme.

Liverpools Mohamed Salah schoss ÄGYPTEN zum dritten Mal nach 1934 und 1990 zu einer WM. Sein Tor zum 2:1 gegen Kongo bedeutete die Absicherung des ersten Platzes in der Gruppe E.

In Südamerika stand schon lange fest, dass BRASILIEN als Quali-Sieger für das Turnier in Russland reist. Mit zehn Punkten Vorsprung und nur einer Niederlage in 18 Partien ließ man ...

... URUGUAY als Tabellenzweiten hinter sich. Die Truppe um PSG-Superstar Edinson Cavani ließ einige prominente Gegner hinter sich, so etwa...

... ARGENTINIEN, das erst am letzten Spieltag ein peinliches Scheitern abwenden konnte. Lionel Messi sei Dank . Ins Play-off gegen Neuseeland muss der viertplatzierte Peru.

In Asien hatte der IRAN früh die Gewissheit, dass man in Russland dabei ist. Bereits Mitte Juni fixierte man das Ticket.

Ende August, nach der vorletzten Runde, folgte dann JAPAN.

Wenig später stand auch SÜDKOREA als WM-Teilnehmer fest. Die Südkoreaner sind damit zum zehnten Mal dabei. Australien muss ins Play-off gegen den Nordamerika-Vierten Honduras.

Als Nordamerika-Quali-Sieger reist MEXIKO zur WM.

COSTA RICA beendete die Quali als Zweiter.