Diese Fußball-Stars stiegen mit 16 ins Profi-Geschäft ein

Ansu Fati hat am vergangenen Wochenende Geschichte geschrieben. Das in Guinea-Bissau geborene und in Sevilla aufgewachsene Talent avancierte zum jüngsten Liga-Torschützen des spanischen Giganten FC Barcelona. Bei seinem Debüt in der Woche zuvor war der Flügelspieler, der am 31. Oktober seinen 17. Geburtstag feiert, jünger als sein aktueller Teamkollege Lionel Messi.

Welche internationalen Topstars noch mit 16 Jahren erstmals bei den Profis gespielt haben: