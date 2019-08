Spanien: 16-jähriger Fati trifft, Barca spielt nur remis

Der FC Barcelona ist am Samstag in der spanischen Primera Division auswärts gegen Osasuna nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Damit hält der Titelverteidiger nach drei Runden nur bei vier Punkten. Einen kleinen Lichtblick aber gab es für die Katalanen - der 16-jährige Ansu Fati erzielte das zwischenzeitliche 1:1 und avancierte damit zum jüngsten Liga-Torschützen der Katalanen.

Der in Bissau geborene Flügelspieler, der auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, war in der 51. Minute per Kopf erfolgreich. Der zur Pause eingewechselte Fati, der am 31. Oktober seinen 17. Geburtstag feiert, ist damit der drittjüngste Spieler überhaupt, der in La Liga einen Treffer markierte.