Diego Maradona zeigt seine neuen sinnlichen Lippen

Die deutsche Bild-Zeitung ätzt. " Diego sieht jetzt aus wie MAMAdona", schreibt der deutsche Boulevard über die argentinische Fußballlegende. Der Grund: Diego Maradona hatte sich in seiner TV-Show "De Zurda" mit einem ordentlichen Schmollmund präsentiert. "De Zurda" heißt übersetzt "Mit links" und ist eine Art Anti-CNN für Südamerika, das in Venezuela produziert wird.

Es wäre nicht die erste Schönheitsoperation, die der 54-Jährige in letzter Zeit über sich ergehen hat lassen. Laut der argentinischen Zeitung PrimiciasYa hat er sich Fett aus den Wangen saugen sowie Tränensäcke und Doppelkinn reparieren lassen. Es könnte sich um eine chirurgische Entschuldigung bei seiner um 30 Jahre jüngeren Freundin Rocio Oliva gehandelt haben, weil sie letztes Jahr ein Video veröffentlicht hat, in dem er in nicht ganz nüchternem Zustand auf sie eingeschlagen hat. Im März hatte der Weltmeister 1986 einen Haftbefehl gegen die Spielerin von River Plate erwirkt. Oliva soll während ihrer gemeinsamen Zeit in Dubai, wo er als Sportmanager arbeitete, Uhren und Diamant-Ohrringe von Maradona gestohlen haben.