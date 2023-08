Die Wiener Austria nimmt die Hürde Banja Luka

Doch die Austria präsentierte an diesem Abend in Bosnien auch ein anderes, in der Defensive nicht so vorteilhaftes Gesicht. Unbedarft stolperte man ohne Not in einen Konter von Banja Luka und hatte lediglich das große Glück, dass Vranjes den Ball in den Nachthimmel drosch. Traumtor Beinahe im Gegenzug zeigte man sich wieder von der Schokoladenseite und ging nach einer Traumaktion in Führung. Fitz mit Übersicht und dem Wechselpass, Gruber mit dem Zuspiel auf Polster, der nach einem Haken den Ball ins kurze Kreuzeck setzte (65.) und mit der Art und Weise des Treffers einem gewissen Toni Polster alle Ehre machte.