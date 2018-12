Die "wahre" Tabelle: Nur Salzburg hat den Titel in der Hand

16 Runden sind in der Bundesliga gespielt. Und trotz neuem Liga-Format samt Punkteteilung kann nur mehr ein Verein aus eigener Kraft Meister werden: Salzburg hat nach dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Altach nun schon 14 Punkte auf den LASK. Der einzige ernstzunehmende Verfolger hat am Samstag nur 3:3 gegen Aufsteiger Hartberg gespielt. Damit können die Linzer die Salzburger trotz Punktehalbierung nach dem Grunddurchgang bei nur mehr maximal zwei ausstehenden direkten Duellen erstmals nicht mehr aus eigener Kraft überholen.

Der Kampf um einen Startplatz in der Meistergruppe hat sich am Wochenende noch mehr zugespitzt. Den Tabellendritten aus St. Pölten und den Achten Rapid trennen nur mehr sieben Punkte. Da Leader Salzburg schon fix und der LASK praktisch für die Top-6 qualifiziert sind, kämpfen momentan mit dem SKN, WAC, Austria, Sturm, Hartberg und Rapid sechs Mannschaften um noch vier freie Plätze. Im Tabellenkeller hat die Admira im vierten Spiel unter Trainer Reiner Geyer mit dem 2:2 in Mattersburg erstmals gepunktet. Damit sind nun alle zwölf Klubs zweistellig.