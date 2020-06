Die spanischen Stars im Montafon

Schö eu zom saha! Wie bitte? Der Willkommensgruß am Rande der Landesstraße L 188 kommt einem irgendwie spanisch vor. Also noch einmal ganz langsam: SCHÖ. EU. ZOM. SAHA. Ach, das ist gemeint: Schön euch zu sehen.



Wen es nach Schruns und Tschagguns verschlägt, der braucht viel Zeit zum Nachdenken. Oder einen Dolmetscher. Am besten beides. Hier im Herzen des Montafons in Vorarlberg, Muntafu, wie die Einheimischen sagen, lässt der lokale Dialekt besonders bizarre Buchstaben-Salate hervorsprießen: Ein Schmetterling heißt auf muntafunerisch etwa Fifoldara, ein Dummkopf ist ein Lapori und wem hier nach Kuscheln ist, der tut einfach zuahischnüggerla.



Dieser Tage freilich kriegt man in Schruns, und natürlich auch in Tschagguns, vor allem eines zu hören: Zäwas, Wältmeischtr! Servus Weltmeister also. Die beste Nationalmannschaft der Welt macht dem Montafon ihre Aufwartung, und deshalb kommt einem das Tal nun noch spanischer vor: An der Ortseinfahrt von Schruns grüßt ein riesiges Bienvenido-Transparent die Stars, der Musik-Pavillon ist mit gelb-roten Bannern beflaggt, sogar am Krankenhaus St. Josefsheim wurde die spanische Fahne gehisst.