Die Schweiz gewann ihr Geisterspiel gegen Belarus

Die UEFA verzichtete trotz der Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine darauf, Belarus von der EM-Teilnahme auszuschließen. Jedoch dürfen die Osteuropäer ihre Partien nicht im eigenen Land austragen. In Novi Sad waren keine Zuschauer zugelassen.

Die Türkei gewann bei ihrem Start in Jerewan gegen Armenien mit 2:1. Schottland besiegte Zypern mit 3:0.