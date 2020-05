Die Noten für die Teamspieler

APA/ROBERT JAEGERAPA9794762 - 12102012 - ASTANA - KASACHSTAN: György Garics gegen Marat Khairullin (R.) währes WMifiklifikationsspiels iels zwischen Kasachstan und Österreich am Freitag, 12. Oktober 2012, in der Astana-Arena in Astana. APA-FOTO: ROBER