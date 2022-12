Die Niederlande und der Freistoß-Trick aus Österreich

Wout Weghorst und die niederländische Nationalmannschaft haben bei ihrer letztlich erfolglosen Aufholjagd im WM-Viertelfinale gegen Argentinien einen alten Freistoß-Trick des VfL Wolfsburg wiederholt. Eine eigene Mauer neben der des Gegners aufstellen, den Ball flach an den Abwehrspielern vorbei in den Strafraum schieben und dort dann freie Bahn aufs Tor haben: Genauso traf Weghorst in der Fußball-Bundesliga bereits am 25. Oktober 2020 bei einem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld für den VfL.

Damals wie auch am Freitagabend war ein Österreicher der Ideengeber: Michael Angerschmid, lange Jahre Mittelfeldspieler in Diensten der SV Ried, war seinerzeit Co-Trainer in Wolfsburg, im vergangenen Jahr ist der 48-Jährige mit Oliver Glasner zu Eintracht Frankfurt weitergezogen. Und der gebürtige Rieder ist der Tüftler in Sachen Standardsituationen: „Mein Ziel ist es, dass wir 30 bis 35 Prozent unserer Tore nach Standards erzielen. Das ist zwar ein hoch gestecktes Ziel, aber es ist realistisch und möglich, wenn wir die Standards gut umsetzen."