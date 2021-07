Die Niederländer müssen daheim bleiben

Schon zur Halbzeit war die Schmach so gut wie perfekt. 2:0 führten da die Tschechen auswärts in den Niederlanden - der erforderliche Sieg für die doch noch erfolgreiche EM-Qualifikation der Oranjes war in weite Ferne gerückt. Und das nicht unbedingt unglücklich.

Die Niederländer stellten sich in der Amsterdam-Arena, die nicht einmal ausverkauft war, nicht unbedingt an wie ein WM-Dritter. Die Mannschaft von Teamchef Danny Blind verteidigte vielmehr wie eine Schülerliga-Mannschaft. Während der erste Treffer der Gäste durch Kaderabek (24.) noch schön herausgespielt war, war der zweite doch richtig peinlich.

Nach einem Einwurf dribbelte Sural durch die orange Abwehr und konnte nicht einmal durch ein Foul gestoppt werden. Van Dijk riss den Tschechen zu Boden, doch der erzielte noch im Fallen den zweiten Treffer (35.). Da konnte nicht einmal eine rote Karte noch vor der Pause für den Tschechen Marek Suchy nach einem Torraub-Foul die Gastgeber zurück ins Rennen bringen (43.).