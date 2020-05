Die Neuerungen des Interims-Teamchefs

Ruttensteiner hat also seine Hausaufgaben erledigt und dem Anforderungsprofil gemäß in den letzten Wochen viele Gespräche geführt. Mit Teamkandidaten und deren Klubtrainern. Und er will auch früher von ihm getätigte Aussagen nicht zur Unwahrheit werden lassen, überlässt die jungen Spieler Royer und Dibon U-21-Teamchef Andreas Herzog. Auch beschreitet er abschnittsweise den populistischen Weg Constantinis und verkündet die Einberufung des Admiraners Philipp Hosiner, am Sonntag Doppel-Torschütze gegen Salzburg.



Auch kommunikationsfördernde Maßnahmen werde es geben innerhalb der Mannschaft. "Es soll nicht mehr so sein, dass die Spieler nach den Mahlzeiten sofort auf das Zimmer gehen."



Sonst noch? Der von Constantini für überflüssig befundene Roger Spry, wird wieder als Fitness-Trainer im A-Team tätig sein. Ruttensteiner setzt tatsächlich bei vielen Punkten an, wo sein Vorgänger nie angefangen hat.