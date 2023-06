Die Neuen von Rapid und Salzburg trafen bei den ersten Testspielen

Rapid gastierte am Freitag anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums beim niederösterreichischen Landesliga-Klub Kilb. Beim ersten Testspiel für die neue Saison kamen die vier Neuzugänge Fally Mayulu, Dennis Kaygin, Nenad Cvetkovic und Matthias Seidl zu ihren ersten Einsätzen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde erzielte Marco Grüll per Kopf das 1:0. Doch kurz vor der Pause gelang den Mostviertlern der Ausgleich. Trainer Barisic tauschte die komplette Mannschaft. Burgstaller erzielte nach Zuspiel von Schick das 2:1. Neuzugang Seidl stellte auf 3:1 und kurz vor Schluss stellt Talent Nicolas Bajlicz den Endstand von 4:1 her.

500 wollten Salzburg sehen

Über 500 Zuschauer schauten sich in St. Johann das erste Testspiel von Meister Red Bull Salzburg an. Schon nach fünf Minuten ging Salzburg durch ein Eigentor in Führung, kurze Zeit später traf Neuzugang Petar Ratkov per Kopf zum 2:0. Die Ungarn kamen kurz vor Ende der ersten Halbzeit zum Anschlusstreffer. In der Pause wechselte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle komplett durch, brachte fast ausschließlich Kicker vom FC Liefering aufs Feld. Einziger Routinier im Team war Goalie Alexander Schlager, der mit guten Paraden den 2:1-Erfolg der Salzburger über die Zeit brachte.