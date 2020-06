Die neue Welt von Red Bull

In Österreich wird immer wieder die Bundesliga kritisiert, dass mit dem FC Liefering ein Red-Bull-Verein in der Ersten Liga mitspielen darf. Diese ist allerdings der falsche Adressat. Solange Salzburg nicht absteigt (was momentan undenkbar ist) oder Liefering nicht aufsteigt (was durch einen freiwilligen Aufstiegsverzicht unmöglich ist), bewegen sich die Klubs innerhalb der ÖFB-Wettbewerbsregeln.

Der Österreichische Fußball-Bund hätte den FC Liefering aber zumindest bremsen können. In der Saison 2012/’13 spielten eben mit Liefering und Anif zwei Red-Bull-Klubs in einer Liga. Dies widersprach natürlich den Grundsätzen der Integrität des sportlichen Wettbewerbes. Damals gab es aber keinen Aufschrei jener Funktionäre, die sich heute an Liefering stoßen.

Der Kunstklub war nicht Rangnicks Idee. Diesen gab es schon, als der Deutsche 2012 nach Österreich gekommen war. Der damalige Geschäftsführer Peter Vogl setzte die Vorgabe von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz um, der eine Red-Bull-Mannschaft in der 2. Spielklasse haben wollte, nachdem ja die Amateurteams, darunter auch die Red Bull Juniors, 2010 aus der Bundesliga ausgeschlossen worden sind.