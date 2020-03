Die Nations League eröffnet die Chance auf ein WM-Ticket

Gespielt wird in den vier Vierergruppen der Liga B in diesem Herbst an drei Doppelterminen im September, Oktober und November. „Das Besondere an der Nations League ist, dass sich alle Gruppengegner auf Augenhöhe befinden. Wir alle werden das gleiche Ziel verfolgen: in die Liga A aufzusteigen“, meinte ÖFB-Teamchef Franco Foda, der mit seiner Mannschaft bei der Premiere des ungeliebten Bewerbs im Herbst 2018 hinter Bosnien Platz zwei belegte.