Die nächste violette Aufholjagd

Innerhalb von nur vier Tagen erlebten die Austrianer in zwei Heimspielen ein- und dasselbe Szenario: In der ersten Hälfte schwach und zur Pause 0:2 zurück, musste Trainer Karl Daxbacher sein Team mit einer Kabinenpredigt wach rütteln. Nach dem Wechsel wie ausgewechselt, gelang der Austria mit viel Willen doch noch das 2:2. So gesehen letzten Donnerstag gegen Alkmaar in der Europa League, so geschehen auch am Sonntag in der Liga gegen Innsbruck.



Daxbacher versteht die violette Fußballwelt nicht ganz: "Immer wenn uns Honig ums Maul geschmiert wird, glauben wir, dass ein paar Prozent weniger auch in der Liga reichen. Das ist ärgerlich, weil ich genau davor gewarnt habe. Wir gehen da nicht mit der richtigen Einstellung ins Spiel. Manche begreifen nicht, dass uns nichts in den Schoß fällt und geschenkt wird."