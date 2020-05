Die Medizinmänner des ÖFB

Schopp wie Schmal bemerkten in den letzten Jahren einen eklatanten Wandel bei den Spielern. "Sie achten mehr auf ihre Körper. Zum Glück haben sie erkannt, dass die Eigenverantwortung vor allem im Privatleben extrem wichtig ist", meint Schmal, der in seinem Therapiezentrum Maxx 21 so manchen Kicker auch privat betreut.



Sein Kollege Christoph Ogris hat sich nach den Stationen Admira und Austria ebenfalls selbstständig gemacht und behandelt im 14. Bezirk in Wien neben den Fußballern unter anderen auch Österreichs Tennis-Elite mit Melzer, Peya oder Knowle. Beide wissen, welcher Spitzensportler wie tickt und was er von seinem Therapeuten verlangt.



Auch Ernst Schopp kann ein Lied von den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kicker singen. "Manche saugen alle Informationen wie ein Schwamm auf, andere brauchen zur Beruhigung nur wenige Fakten. Aber alle zeigen mehr Interesse als früher. Jene, die mehr in ihren Körper hineinhören, hören dem Arzt auch länger und aufmerksamer zu."



Das Internet und alternative medizinische Quellen tragen ebenfalls zur Aufgeschlossenheit bei. Schmal: "Die Unterschiede bei den Spielern sind geringer geworden, weil die Routiniers sich als Vorbilder für die Jungen herauskristallisiert haben. Das hebt natürlich auch den Wert unserer Tätigkeit."