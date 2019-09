Die makellosen Leipziger fordern den FC Bayern heraus

Auch Laimer selbst hat sich in der Offensive weiterentwickelt. Im Spiel gegen den Ball war er schon in seiner Zeit in Salzburg (bis 2017) außergewöhnlich stark. Seinen großen Wert hat der Mittelfeldmann zuletzt auch im ÖFB-Nationalteam bewiesen. Mit ihm auf dem Platz gelang in der EM-Qualifikation die Trendwende. In den vier Länderspielen mit Laimer gab es drei Siege und mit dem 0:0 am Montag in Polen ein Remis.

Fünf Tage nach dem Duell in Warschau kommt es gegen die Bayern neuerlich zum Treffen mit Stürmerstar Robert Lewandowski. Bei den Münchnern ist ÖFB-Star David Alaba gesetzt. In Leipzig ist wie Laimer auch Marcel Sabitzer stark in die Saison gestartet. ÖFB-Teamkollege Stefan Ilsanker dagegen findet sich in der Reservistenrolle, wurde vom Klub nicht einmal für die Champions League nominiert.