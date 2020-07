Die Legende von Wr. Neustadt

Umgekehrt gibt sie in manchen Situationen Kraft und die nötige Gelassenheit. "Im Laufe der Jahre habe ich erkannt, dass im Fußball immer mehr der Kopf über Erfolg oder Misserfolg entscheidet", sagt Kreissl, der sich selbst als Positiv-Denker bezeichnet. Als Sportdirektor von Wr. Neustadt wohl Grundvoraussetzung für die Freude an der Arbeit. "Wir suchen Spieler oder Trainer genau nach diesen Gesichtspunkten aus. Natürlich ist es wichtig, dass einer gut Fußball spielen kann. Aber noch wichtiger ist für mich die Persönlichkeit. Wie wer reagiert, wenn es nicht so gut läuft."

Der Humor der Wr. Neustädter ist ein feiner. So nehmen sie ihr eigenes Stadion etwas auf die Schaufel, wohl wissend, dass es sich nicht um die modernste Multifunktional-Arena handelt. Ihren Fans bieten sie das Topless-Abo nur für die Tribünen ohne Dach an. Im Fanshop wird ein T-Shirt verkauft, auf dem ein Regenschirm als Tribünendach fungiert. Auch die Anhänger des jeweiligen Gastteams haben in Wr. Neustadt ein Leiberl. Auf dem steht: I survived Stadion Wr. Neustadt.