Die Kluft im Fußball: Zwischen Fan-Ansturm und Corona-Clustern

Laut der englischen Zeitung Daily Mail hofft London darauf, das Wembley-Stadion beim EM-Finale am 11. Juli mit 90.000 Fans zu füllen. Der Hintergrund: Am 21. Juni sollen in England die Lockdown-Bestimmungen enden. Insgesamt sollen während des Turniers acht Spiele im Wembley-Stadion ausgetragen werden. In London sollen mindestens 25 Prozent der Plätze freigegeben werden. Das bedeutet für die Gruppenspiele mindestens 22.500 Fans. Für das Halbfinale und das Finale werden sogar 45.000 Fans erwartet. Noch vor Turnierbeginn am 11. Juni muss der englische Verband die genauen Zuschauerzahlen für die späteren Phasen bestimmen.

Wie die Daily Mail schreibt, könnte sich die Entscheidung über die zugelassenen Zuschauer verzögern.