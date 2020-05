Die große Chance für zwei Ex-Salzburger

Vieles sei laut Schwab in Salzburg auf so fabelhaftem Niveau - nur eines nicht: "Eine Bindung zwischen erster und zweiter Mannschaft gab's nicht."



Aus fünf Schulen, die mit Red Bull eng kooperieren, durfte Schwab bei seiner Übersiedlung in die Red-Bull-Akademie wählen. Dazu kommt das wahnwitzige Umfeld: fünf Masseure, eine Heerschar an Physiotherapeuten, Getränke an jeder Ecke - in Salzburg gebe es auch viel, was man nicht braucht. Der Preis dafür ist der Leistungsdruck: "Du zitterst am Ende jeder Saison, ob du bleiben darfst. Das beginnt schon in der U 15."



Es gebe daher viele junge Spieler, die ohne Perspektive lieber bei den Juniors bleiben, als irgendwo anders Abstriche in Kauf zu nehmen. "Für mich war das keine Option", sagt Schwab, "ich war nur verwundert, dass mich Salzburg so widerstandslos zur Admira ziehen ließ."