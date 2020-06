Die Friedhofstribüne liegt im Sterben

Der für diese Saison letzte Auftritt des Wiener Sportklubs vor heimischen Publikum ging daneben: Gegen die Rapid Amateure setzte es am Freitag eine 1:3-Niederlage.



An mangelnder Fan-Unterstützung dürfte es kaum gelegen sein. Auch diesmal war die legendäre Friedhofstribüne im Dornbacher Stadion ordentlich gefüllt. Doch den harten Kern der WSK-Fans plagen derzeit ganz andere Sorgen. "Rettet den Sportclubplatz", haben sie in dicken Lettern auf ein Transparent geschrieben.



Seit 1904 wird hier gekickt. Damit ist der Platz das älteste noch bespielte Stadion in Österreich. Mit 1700 Besuchern pro Match kommt man auf einen für Regionalliga-Verhältnisse beachtlichen Zuschauer-Schnitt.



Doch wie so viele Unterhaus-Spielstätten befindet sich auch das Stadion an der Alszeile in einem traurigen Zustand. Schimmel und Nässe haben gerade der Friedhofstribüne, auf der eingefleischte Anhänger seit Jahren für britische Fankultur sorgen, arg zugesetzt. Geschieht nicht bald etwas, ist die Tribüne samt den dazugehörigen Klub-Räumlichkeiten abbruchreif.



"Die Stadt kennt das Problem, ist aber nicht bereit, Geld für die Sanierung in die Hand zu nehmen", ärgert sich Martin Roßbacher, Obmann der "FreundInnen der Friedhofstribüne". Dafür bekämen die Wiener Bundesliga-Klubs Rapid und Austria für den Ausbau ihrer Stadien Gelder in zweistelliger Millionenhöhe.



Investieren will hingegen die stadtnahe Baugenossenschaft ARWAG. Sie will anstelle der Friedhofstribüne ein Wohnhaus mit bis zu 50 Wohnungen errichten. Tribüne und Klubräumlichkeiten würden stark verkleinert.