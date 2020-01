Die Fabel-Saison des FC Liverpool

Der Tabellenführer der Premier League, der FC Liverpool, gewann letzten Donnerstag in Wolverhampton durch einen späten Treffer von Firmino (84.) mit 2:1. Die Top-Mannschaft von Jürgen Klopp feierte damit den 14. Liga-Sieg in Serie und ist seit 40 Spielen ungeschlagen! Unter José Mourinho war Chelsea von 2004 bis 2005 ebenfalls 40 Spiele unbesiegt. Arsenal war noch besser, sie blieben 49 Partien am Stück ohne Niederlage. Die Reds führen nun mit 16 Punkten vor Manchester City die Tabelle an.

Am Sonntag blamierte sich der FC Liverpool jedoch im FA-Cup: Mit der B-Elf verspielten die Reds gegen den Drittligisten Shrewsbury Town eine Zwei-Tore-Führung und verpassten nach einem 2:2 den direkten Einzug in die fünfte Runde. Am Dienstag, den vierten Februar, müssen sie ein Wiederholungsspiel an der heimischen Anfield Road bestreiten.