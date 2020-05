Die Bundesliga im ORF: Ein Schulterschluss in Schräglage

Außergewöhnlich ist auch die Auswahl der verkauften Spiele, die wiederum der ORF vorgenommen hat. In der Meisterrunde, etwa zum Auftakt gegen Salzburg am 3. Juni, werden je fünf Mal der WAC und Rapid zu sehen sein. Sturm Graz oder etwa Hartberg indes kein einziges Mal. Da kommt der bekannt gute Draht zwischen Hütteldorf und dem Küniglberg zum Tragen. Rapid und der ORF befinden sich seit 2018 in einer Partnerschaft.

Zumindest hinter den Kulissen dürfte diese Verteilung für heiße Diskussionen gesorgt haben. Der ORF dürfte die Auswahl der Spiele noch überdenken.