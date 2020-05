Die Ball-Königin aus der Regionalliga

Frauen in Führungsposition sind nicht leicht zu finden in der Männerdomäne Fußball. Sicher, da gibt es Bibiana Steinhaus, die Schiedsrichterin, die in der zweiten deutschen Liga die Herren Profis nach ihrer Pfeife tanzen lässt. Und da ist seit kurzem auch noch Corinne Diacre, die beim französischen Zweitligisten Clermont auf der Trainerbank sitzt, aber eine Frau an den Schalthebeln des Fußballs, als engagierte Klubchefin und Spielmacherin im Hintergrund, das hat Seltenheitswert.

Die Spuren, die Diana Langes-Swarovski in ihrer einjährigen Amtszeit bereits hinterlassen hat, sind nicht zu übersehen. Der Werksverein des Swarovski-Imperiums hatte lange Zeit ein leicht verstaubtes Image, und der Ansturm und die Begeisterung der Fans waren in der Vergangenheit überschaubar.

Mit der neuen Präsidentin weht nun aber ein frischer Wind durchs Gernot-Langes-Stadion. Da ist nichts zu bemerken von einer Klubchefin, die bloß in den Vereinsstatuten auftauchen und nur ihren prominenten Namen zur Verfügung stellen würde. Im Gegenteil: Diana Langes- Swarovski ist am Ball, sie sieht mehrmals in der Woche im Stadion nach dem Rechten und begleitet die Mannschaft sogar regelmäßig zu Auswärtsspielen. "Sie ist wahnsinnig aktiv und hat viele Ideen", berichtet Vorstandskollege Matthias Neeff. "Die Leute sehen, dass sich im Verein etwas bewegt."