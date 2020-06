Die Austrianer bremsen sich selbst

Die Generali-Arena wird am Dienstag mit 10.500 Zuschauern ausverkauft sein. Die Austria-Fans wollen dabei sein, wenn sich ihr Verein womöglich im dritten Anlauf zum ersten Mal in der Klubgeschichte für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert. Gelingt dies, wäre es das letzte Europacup-Spiel in diesem Jahr in der Generali-Arena, weil die Austria in Folge ins Happel-Stadion ausweichen würde. Die letzten Karten werden heute noch abgesetzt. Aus Zagreb werden wohl nur wenige Dinamo-Fans anreisen, die meisten kommen direkt aus Wien.

Die kroatischen Medien sprachen nach dem 0:2 von Dinamo gegen die Austria von einem hausgemachten Debakel. Die Leistung der Wiener wurde geschmälert, Trainer Jurcic noch nach der offiziellen Pressekonferenz gefeuert. Der bei den Fans so umstrittene Dinamo-Präsident Zdravko Mamic posaunte: „Würde ich am Dienstag in Wien auf der Bank sitzen, wir würden über die Austria hinwegfegen.“ Tatsächlich wird aber Zoran Mamic, der Bruder des Präsidenten, Dinamo in Wien-Favoriten coachen.

Erstmals ertönt am Verteilerkreis die Hymne der Champions League. Die UEFA übernimmt schon am Sonntag das Stadion von der Austria und pflastert es mit ihren Logos und Sponsoren zu. Die Vorgaben sind strikt, auch für das geplante TV-Glasstudio von Puls4.