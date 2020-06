Die Austria zittert sich ins Finale

Mattersburg genügte es, bekanntes Können an den Tag zu legen, kompakt zu stehen, um den Wienern keine Räume zu geben. Nach einer halben Stunde holte Bürger die Zuschauer aus dem Tiefschlaf – mit dem ersten Schuss auf ein Tor im Spiel. Der Begriff zerfahren hätte der Partie geschmeichelt.



Vor allem der Austria merkte man nicht an, das Spiel gewinnen zu müssen und zu wollen. Geschickt, wie sie das vertuschte. Nach dem Führungstreffer der Admira im Fernduell sangen die violetten Fans in Anlehnung an eine mögliche Europacup-freie Saison: "Was machen wir am Donnerstag?"



Einige frustrierte Austrianer verließen jedenfalls das Stadion schon in der Pause.