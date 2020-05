Die Austria zeigt sich spendabel

Stressige Tage für die Austria abseits des Rasens. Am Mittwoch besuchte das Team wie schon traditionell das St. Anna Kinderspital, was den Spielern wieder die Bedeutung von Gesundheit vor Augen führte, am Abend zeigte man sich bei der Weihnachtsfeier im Grand Hotel besinnlich und spendabel.

Die Einnahmen für den Sozialmarkt und die Organisation "Menschen mit besonderen Bedürfnissen" wurden von Bürgermeister Michael Häupl verdoppelt.

Der Ober-Austrianer glaubt fest an den Meistertitel. "Ich habe den Rathausplatz für den Tag nach der letzten Runde sicherheitshalber reserviert." Dort soll dann die Meisterfeier – der Austria – stattfinden. Austria-Präsident Wolfgang Katzian glaubt weder an das Christkind noch an den Weihnachtsmann. "Nur an das, was ich sehe. Und das macht mich derzeit glücklich."