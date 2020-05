Die Austria sucht, Rapid versammelt sich

Die Kunde über das Interesse der Austria an seiner Person hat auch Rune Jarstein in Norwegen erreicht. Der 27-jährige Teamtormann steht nach der Verletzung von Pascal Grünwald bei den Wienern hoch im Kurs: "Ich habe davon gehört, das klingt sehr interessant." Für ihn spricht die internationale Erfahrung, während beim zweiten Kandidaten, Kapfenbergs Raphael Wolf, die Kenntnis der österreichischen Liga zählt.



Noch nicht ganz abgeschrieben hat Austrias Sportdirektor Thomas Parits Marti Riverola von der zweiten Mannschaft des FC Barcelona. Ein Wechsel des Mittelfeldspielers nach Bologna scheiterte, die Austria darf sich neuerlich – wenn auch geringe – Hoffnung machen. Denn Barcelona verlängerte den Vertrag des Talents ausgerechnet an jenem Tag, an dem Parits nach Barcelona gereist war und die Katalanen Wind von dem möglichen Transfer bekamen.