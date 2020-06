Die Austria sucht Form und Sportdirektor

Es kann nur besser werden. Unter diesem Motto startet die Wiener Austria die Vorbereitung auf das Frühjahr, in dem man sich vom sechsten Platz wegbewegen möchte in Richtung Europacup-Startplatz. Vier Punkte fehlen auf den Zweiten, was wenig erscheint, aber viel ist, wenn man bedenkt, dass man gegen vier Konkurrenten parallel ankämpfen muss.

Gerald Baumgartner möchte seine Schützlinge in der ersten Woche vorwiegend im Ausdauerbereich arbeiten lassen und so ganz nebenbei diverse Fragezeichen beim Personal beantworten. Stürmer Omer Damari beispielsweise steht seit 25. Dezember nach seinem Pfeiffer’schen Drüsenfieber im leichten Aufbautraining, absolvierte Lauf- und Radfahreinheiten. Am Mittwoch wird er einem finalen Medizincheck unterzogen, danach wird entschieden, ob er ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Bis Anfang Februar sind Zu- und Abgänge noch möglich. Ola Kamara könnte den Verein noch verlassen, ebenso Roman Kienast, für den zwei Angebote vorliegen sollen – eines aus dem Inland, eines aus dem Ausland.