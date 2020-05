Die Austria lässt Punkte in Wr. Neustadt

Der erste Sieger des sonntäglichen Nachmittages war schon vor der Partie die medizinische Abteilung der Austria.



Denn sie hatte es fertiggebracht, den Faserriss im Gesäßmuskel von Nacer Barazite in Rekordzeit auszuheilen. Mit Barazite stand in Wiener Neustadt nur ein Legionär auf dem Platz, weil Peter Stöger in der Startformation auf elf Österreicher setzte. Soweit das personelle Aufwärmprogramm.



Die Austria dominierte durch erhöhten Ballbesitz in der Anfangsphase das Geschehen, nur ein Mal sorgte Pollhammer mit einem Schuss bei Austria-Goalie Pascal Grünwald für eine Strecksekunde. Im Konter gingen die Wiener jedoch in Führung, weil Torjäger Linz ein ideales Zuspiel von Alexander Grünwald aus drei Metern und Abseitsposition verwertete (11.).



Danach verlor das Spiel bei 30 Grad an Tempo und Niveau. Wr. Neustadt agierte im Aufbau zerfahren und wurde nur über die rechte Seite gefährlich. Beispielsweise, als Grünwald bei einer Schicker-Flanke vorbeisegelte, und Madl mit seinem Kopfball um Zentimeter scheiterte (22.). Zentimeter genau traf Madl aber dann einen Freistoß zum 1:1 (37.).