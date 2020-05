Dragovic: "Austria kann sich glücklich schätzen"

Aleksandar Dragovic kennt den neuen Austria-Coach Thorsten Fink noch gut aus gemeinsamen Zeiten beim FC Basel. "Er hat mich damals in die Schweiz geholt und mir damit den Sprung ins Ausland ermöglicht", erinnert sich der 24-Jährige an seinen Transfer im Jänner 2011. Ausgerechnet der Austria schnappte Fink Dragovic weg.

Unter Trainer Fink wurde Dragovic umgehend Stammspieler in der Innenverteidigung, gemeinsam holte man 2011 und 2012 den Meistertitel und auch einen Cupsieg. " Fink ist ein super Trainer, der großen Wert auf das spielerische Element legt", sagt Dragovic. "Die Austria kann sich glücklich schätzen, so einen Trainer bekommen zu haben. Ich habe sehr viel von ihm gelernt in unserer gemeinsamen Zeit."

Marco Streller, der langjährige Basel-Kapitän, tritt am Wochenende von der Fußball-Bühne ab und meinte vor kurzem als Karriere-Bilanz: " Fink ist der beste Trainer, den ich je hatte".

Ex-Austria-Trainer Gerald Baumgartner war einst Assistent von Fink bei den Amateuren von Red Bull Salzburg in der Regionalliga West. " Thorsten ist ein super Typ, freundlich, mit einem guten Auftreten, rhetorisch gut und fachlich sehr kompetent. Das zeigten seine Erfolge in Basel." Mehr Lob geht wirklich nicht. Jetzt wird Fink Baumgartners Nachfolger bei den Violetten. So schließt sich der Kreis.