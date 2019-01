Die Austria gedachte einem ihrer Größten

Sindelar starb 35-jährig unter mysteriösen Umständen, vermutlich an einer Kohlenoxidvergiftung wegen eines schadhaften Ofens. Am 23. Jänner 1939 fand man seine Leiche, Sindelar überlebte den „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland also nicht einmal um ein Jahr.

Lange Zeit galt Sindelar als Gegner der Nazis. Doch dieses Image bekam zu Sindelars 100. Geburtstag Kratzer. Im Gedenkjahr 2018 betrieb die Austria wissenschaftliche Aufarbeitung und präsentierte das Buch: „Ein Fußballverein aus Wien - Der FK Austria im Nationalsozialismus 1938-1945“.