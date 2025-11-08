Die Austria-Frauen besiegen St. Pölten auch im Cup-Viertelfinale

Erlebt Österreichs Frauenfußball in dieser Saison eine Wachablöse? Die Wiener Austria schickt sich an Serienmeister und Seriencupsieger St. Pölten den Rang abzulaufen. In der Liga führen die Wienerinnen und haben auch das direkte Duell in St. Pölten gewinnen können. Im Cup-Achtelfinale wiederholten die Veilchen das Kunststück und warfen die Niederösterreicherinnen mit 2:1 aus dem Bewerb.

Die Gastgeberinnen schrammten unmittelbar nach dem Anstoß mit einem Stangentreffer und einem vergebenen Nachschuss knapp an der Führung vorbei. Acht Minuten später stand es aber 1:0 für die Austria. Die später verletzt ausgewechselte Elisa Pfattner verwertete einen idealen Stanglpass von Louise Schöffel aus kurzer Distanz. Der Ausgleich fiel in der 33. Minute nach einem Foul an Carina Brunold aus einem Elfmeter. Den Strafstoß verwandelte SKN-Kapitänin Jennifer Klein souverän.

Weniger als eine Minute nach der Pause gingen die Wienerinnen wieder in Führung. Lotta Cordes köpfelte eine ideale Flanke zum 2:1 ins Netz. Kurz darauf verhinderte Klein mit einer Abwehr auf der Linie das 3:1. Die Gäste blieben auch danach am Drücker, die Vorentscheidung blieb aber aus. In der 70. Minute musste Austria-Torschützin Pfattner verletzt ausgewechselt werden, die Südtirolerin hatte sich das Knie verdreht. Der dritte Treffer der Elf von Trainer Stefan Kenesei lag danach erneut mehrfach in der Luft, das Heimteam von Neotrainer Laurent Fassotte blieb nach der Pause hingegen über weite Strecken völlig harmlos.

Die anderen Achtelfinalspiele werden vom 14. bis 16. November ausgetragen.