Die packenden Europacupnächte dieser Saison scheinen lange vergessen, der Rekordmeister muss sich künftig dem Abstiegskampf widmen. Der größte Verein des Landes hat tatsächlich die Meistergruppe verpasst. Was nach einem realistischen Szenario für Rapid ab Sonntagabend klingt, ist die Realität in der Heimat von Trainer Johannes Hoff Thorup: FC Kopenhagen hat mit einer Heimniederlage in Runde 22 die Top 6 verpasst – und das als regierender Meister sowie Teilnehmer an der Ligaphase der Champions League.

Profitiert hat davon der Stammklub von Hoff Thorup, Nordsjaelland rutschte mit 31 Punkten als Sechser gerade noch in die Meistergruppe von Dänemark.

31 Punkten können reichen - müssen aber nicht Diese 31 Zähler würde Rapid durch ein Unentschieden gegen Salzburg erreichen – das wäre genug, wenn Altach bei Sturm nicht gewinnt. Doch der Coach will weder zu viel auf die lauernden Konkurrenten Altach, Ried und WSG schauen, noch zu früh zu rechnen beginnen.

„Wir werden mindestens 70 Minuten lang auf Sieg spielen. Frühestens dann würden wir den Spielern kommunizieren, dass vielleicht auch ein Punkt reichen könnte“, sagt Hoff Thorup. Aber (bei geringerer Lautstärke wegen der Block-West-Sperre) auch nur bei klaren Zwischenständen: „Ein Tor auf der falschen Seite kann immer fallen.“ Kapitän Matthias Seidl bringt es auf den Punkt: „Wir spielen grundsätzlich auf Sieg, das wird auch am Sonntag so sein. Wir haben die Qualität, um Salzburg zu bezwingen.“ Ein Sieg wäre auch beim Hinspiel möglich gewesen, Rapid war beim 1:2 in Salzburg lange klar überlegen. Im Finish vergab Seidl einen Elfmeter.

Druck für beide Teams Seither hat auch beim Tabellenführer nicht alles geklappt. Das 0:1 im Cupsemifinale gegen Altach war ein erster, harter Rückschlag für Trainer Daniel Beichler. Die Situation und den Druck bei den Bullen will Hoff Thorup nicht kommentieren: „I don’t care.“ Der 37-Jährige spürt ohnehin genug Druck in Hütteldorf: „Ein Verein wie Rapid gehört in die Top 6 und sollte in der Meistergruppe spielen. Da brauchen wir nicht herumzureden.“

