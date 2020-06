Die Austria feilt am System

Noch sind sie müde. Weil die Meisterschaft noch nicht begonnen hat. Den Austrianern steckt die intensive Vorbereitung in den Beinen, auch am Samstag beim Testspiel-Highlight gegen West Ham United (16 Uhr, Generali-Arena) wird man noch nicht in alter Frische aufspielen können. Trainer Peter Stöger hat vielmehr das erste Spiel im ÖFB-Cup und den Anpfiff zur nächsten Saison im Visier.



"Zum Glück sind wir in den letzten Wochen von Verletzungen verschont geblieben. Es ist aber logisch, dass einige nach diesen Belastungen noch müde sind. Das ist normal." Vor allem Roman Kienast und Alexander Grünwald, lange Zeit verletzt, haben noch körperlichen Aufholbedarf.