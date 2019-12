Die Akte Haaland: War der Manchester-United-Coach in Salzburg?

Sein offensichtlich anfälliger Körper hält Europas Topklubs aber nicht davon ab, sich für ihn zu interessieren. Dafür ist seine Torquote einfach zu gut. Und Stürmer, die treffen, will jeder in seinem Kader haben. Da ist es offensichtlich egal, ob sie spielen können oder nicht.

Nachdem Haaland und seine Entourage am Mittwoch mit einem Privatjet einen Deutschland-Trip nach Leipzig und nach Dortmund gemacht hat, soll die Familie am Freitag Besuch in Salzburg aus Manchester bekommen haben. Die norwegische Zeitung VG vermeldete am späten Freitagabend, dass sich Ole Gunnar Solskjær in Österreich mit den Haalands getroffen habe, um Gespräche über einen Transfer zu führen.