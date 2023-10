DFB-Team: Ein Teamchef unter Druck, ein Privatjet als Aufreger

Und es ist der neue Trainer, der als Hoffnungstrainer in den Mittelpunkt gerät. Julian Nagelsmann, einst mit 28 Jahren der jüngste Cheftrainer in der deutschen Bundesliga, wurde mit der Verantwortung Heim-EM betraut im größten Sportfachverband der Welt. Gewinnen, so der mittlerweile 36-Jährige, sei alles was jetzt zählt. „Das ist das wichtigste Thema, um eine gute Stimmung zu bekommen. Im Fußball ist es immer so, wenn du gewonnen hast, war alles, was du davor getan hast, gut“, sagte Nagelsmann.

Die "alten" Hasen

Was er davor getan hat, ist schnell zusammengefasst: Zeit für Experimente gibt es beim Nationalteam ohnehin selten. In diesem Fall noch weniger. Auch deshalb vertraut der junge Trainer auf „alte“ Hasen. Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels und Bayern-Evergreen Thomas Müller, beide schon 2014 beim WM-Titel in Brasilien dabei und jeweils nur zwei Jahre jünger als Nagelsmann, wurden auserkoren, um das Team als Leader anzuführen.

Hummels stellt sich auf seine letzte Endrunde ein. „Ich habe nicht vor, 2028 und 2030 noch irgendwelche Turniere zu spielen“, so Hummels. „Wir greifen jetzt nochmal richtig an.“