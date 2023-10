Hummels und Müller: Nagelsmann setzt im ersten DFB-Kader auf Routine

Julian Nagelsmann hat Mats Hummels zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geholt. Der 34-jährige Verteidiger von Borussia Dortmund wurde am Freitag genauso in den 26-Mann-Kader nominiert wie der zuletzt auch von Hansi Flick nicht berücksichtigte Leon Goretzka.

Auch Thomas Müller vom FC Bayern München wurde wie erwartet für die Reise in die USA, im Rahmen der auch Tests gegen die USA in Hartford (14. Oktober) und Mexiko in Philadelphia (18. Oktober) auf dem Programm stehen, einberufen.